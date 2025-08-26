Rumbo a su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un nuevo spot en el que insistió que “el pueblo manda”, como contestó días atrás a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo admitió que “este año hemos enfrentado retos como todos los países en la relación con Estados Unidos”.

“En todo momento he tenido algo claro que nos ha permitido salir adelante: México es un país extraordinario y grandioso, con una historia ejemplar. Somos una nación libre, independiente y soberana.

“Colaboramos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. Seguiremos defendiendo a todas y a todos los mexicanos porque en México el pueblo manda”, dice Sheinbaum en el video.

México es un país extraordinario, con una historia ejemplar; una nación libre, independiente y soberana. El pueblo manda. pic.twitter.com/9xeStLDME9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 26, 2025

Días atrás, la presidenta reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien expresó que “México hace lo que decimos”.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un video publicado en sus redes sociales.

