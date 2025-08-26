Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Luego que envió una fuerza naval adicional al sur del mar Caribe, especialmente en territorio de Venezuela, para enfrentar las amenazas de los en América Latina, la presidenta reiteró su posicionamiento de no intervención.

"Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones", aseguró.

Dijo que la Constitución, y la política exterior, estipula que México no hace intervencionismo, y sí a la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

"Esa siempre va a ser nuestra posición. [...] tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos. Pero las redes sociales, pues, están hechas para el debate ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, son, no sé cómo se llaman, son robots, pues, que están generando información y que no son personas de verdad que inflan alguna algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido. Ahora, sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición", destacó.

Sheinbaum explicó que podemos no estar de acuerdo con un gobierno o no, "pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la en un país soberano".

