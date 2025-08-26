Luego que Estados Unidos envió una fuerza naval adicional al sur del mar Caribe, especialmente en territorio de Venezuela, para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su posicionamiento de no intervención.

"Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones", aseguró.

Dijo que la Constitución, y la política exterior, estipula que México no hace intervencionismo, y sí a la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

Lee también Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

"Esa siempre va a ser nuestra posición. [...] tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos. Pero las redes sociales, pues, están hechas para el debate ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, son, no sé cómo se llaman, son robots, pues, que están generando información y que no son personas de verdad que inflan alguna algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido. Ahora, sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición", destacó.

Sheinbaum explicó que podemos no estar de acuerdo con un gobierno o no, "pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr