Crawford le arrebata el título de peso supermediano al Canelo Álvarez

Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO - HOY - MINUTO A MINUTO

¿Quién es Fey? La artista que emocionó al cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de "Canelo" Álvarez

Saúl Álvarez pierde con Terence Crawford: ¿Qué sigue para el Canelo?

Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México

Choque entre taxi colectivo, auto y un tráiler en carretera Mérida-Campeche, deja 15 muertos

El domingo 14 de septiembre se prevén , muy fuertes e intensas en 25 estados de territorio mexicano, esto, debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por medio de su comunicado, el SMN dijo que se espera que las lluvias puedan estar acompañadas de y caída de granizo, además de ocasionar un incremento en los niveles cuerpos de agua, así como encharcamientos e inundaciones.

Los fenómenos meteorológicos que permanecen en territorio mexicano son principalmente el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 32, los cuales ocasionarán lluvias en gran parte de México.

Lluvias CDMX. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
¿En qué estados lloverá este domingo 14 de septiembre?

Para este domingo, se prevén lluvias de distintas intensidades, así como algunos chubascos y lluvias aisladas. Las lluvias 75 a 150 milímetros que tienen una intensidad de muy fuertes con puntuales intensas, serán para los estados:

  • Sur de Veracruz
  • Norte y oeste de Oaxaca
  • Sur y este de Chiapas

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) se pronostican en:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Puebla
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en los estados de:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México

Mientras que para Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Aguascalientes, se pronostican algunos intervalos de chubascos y lluvias aisladas.

Se recomienda a la población mantenerse alerta y atenta a los canales oficiales del SMN, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante cualquier emergencia.

