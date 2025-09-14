El domingo 14 de septiembre se prevén lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en 25 estados de territorio mexicano, esto, debido a la presencia de varios fenómenos meteorológicos informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por medio de su comunicado, el SMN dijo que se espera que las lluvias puedan estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar un incremento en los niveles cuerpos de agua, así como encharcamientos e inundaciones.

Los fenómenos meteorológicos que permanecen en territorio mexicano son principalmente el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 32, los cuales ocasionarán lluvias en gran parte de México.

Lluvias CDMX. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

¿En qué estados lloverá este domingo 14 de septiembre?

Para este domingo, se prevén lluvias de distintas intensidades, así como algunos chubascos y lluvias aisladas. Las lluvias 75 a 150 milímetros que tienen una intensidad de muy fuertes con puntuales intensas, serán para los estados:

Sur de Veracruz

Norte y oeste de Oaxaca

Sur y este de Chiapas

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) se pronostican en:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Puebla

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en los estados de:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Colima

Michoacán

Estado de México

Mientras que para Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Aguascalientes, se pronostican algunos intervalos de chubascos y lluvias aisladas.

Se recomienda a la población mantenerse alerta y atenta a los canales oficiales del SMN, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante cualquier emergencia.

