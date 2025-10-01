Por unanimidad, 448 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó declarar el 22 de febrero de cada año, como el "Día Nacional de la y el Periodista Deportivo".

La minuta que fue aprobada y enviada al Senado de la República, señala que en Argentina, España, Colombia e Italia, se han establecido fechas conmemorativas, premios nacionales y reconocimientos institucionales que valoran compromiso, la ética profesional y la influencia social del periodismo deportivo.

El diputado Humberto Ambriz Delgadillo (PRI) explicó que el día elegido no fue al azar, sino porque “ese día, en 1992, se fundó la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos (Femecrode), organismo que agrupa profesionales de todo el país y que han jugado un papel crucial en la consolidación del periodismo deportivo”.

Lee también Sheinbaum ha protegido el legado de AMLO, afirma Luisa Alcalde; "se quedarán con las ganas" de un distanciamiento, dice

En su turno, el diputado Wblester Santiago Pineda (PT) rememoró las narraciones de cronistas deportivos destacados en futbol o lucha libre, por ejemplo, dos deportes con gran arraigo en México.

“Como don Fernando Marcos, desde los años 30 comenzó a narrar partidos de fútbol por la radio, como don Antonio Andere, quien narró de forma épica el partido de Brasil - Uruguay en el mundial de 1950, y el famoso maracanazo, y que también realizó en esos años, una magistral crónica de la pelea máscara contra máscara entre el Santo y Black Shadow, sus crónicas potenciaron la pasión del pueblo y por eso estos deportes forjaron a los primeros grandes ídolos deportivos”, refirió.

En tribuna, la diputada Paola Espinosa (PAN), ex clavadista y medallista olímpica, destacó la labor de los cronistas deportivos, y su contribución a fomentar el deporte entre la juventud del país.

Lee también Reforma electoral tendrá que profundizar la democracia, dicen académicos de la UNAM; piden incluir consultas con expertos

“Créanme que ustedes también apoyan y aportan con su trabajo para que todos los niños y todos los jóvenes que quieran hacer deporte, y nos puedan ver por la televisión o por cualquier lado, se inspiren y se animen a hacer cualquier actividad física, para poder así erradicar los problemas reales que estamos viviendo en nuestro país, como la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em