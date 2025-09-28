La Diputada Federal por Morena, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, destacó que en lo que va de la 66 legislatura, suman 75 dictámenes aprobados al interior de la Cámara de Diputados.

De ese total, puntualizó que 20 fueron reformas constitucionales, entre las que destacan el establecimiento de la pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad; el establecimiento de salarios dignos para maestras, médicos, policías y servidores públicos; la incorporación de la igualdad sustantiva de género como principio rector del Estado; la elevación a rango constitucional de la protección del maíz nativo y el bienestar animal; y el fortalecimiento de la Guardia Nacional como cuerpo civil, entre otras.

“Este primer año no ha sido solo de debates, ha sido de logros: pensiones universales, salarios dignos, igualdad sustantiva y justicia social”, expuso.

Al rendir su Informe Anual de Actividades Legislativas y de Gestión, también informó que gracias a las reformas de bienestar, en el Distrito 8 se han destinado 5 mil 546.6 millones de pesos anuales en inversión social, beneficiando a más de 200 mil personas mediante pensiones, becas, apoyos a mujeres y madres trabajadoras.

“Hoy más de 200 mil familias de nuestro distrito reciben apoyos que son un derecho conquistado. Seguiremos trabajando hombro con hombro, porque la transformación apenas comienza. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", expuso.

La legisladora guinda recordó que las y los morenistas no deben olvidar su labor de tierra, y sostuvo que todas y todos los miembros del movimiento están obligados a trabajar siempre con honestidad, cercanía y resultados, "porque la política no se construye desde un escritorio, sino caminando las calles y escuchando a la gente".

Destacó la Casa de Enlace Legislativo y las brigadas sociales implementadas en su distrito, que ha permitido acercar servicios médicos, lentes, útiles escolares, sillas de ruedas asesoría jurídica, y actividades comunitarias como la Copa Quiroz, posadas, celebraciones de Reyes y Día del Niño.

