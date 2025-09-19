Pensión Bienestar 2025: ¿a qué letra le toca su pago hoy, 19 de septiembre?

La Pensión Bienestar es una serie de apoyos económicos que el Gobierno de México brinda de forma bimestral.

El apoyo se otorga en toda la República Mexicana, lo que permite que millones de personas puedan disponer de “una lanita” extra en caso de que se encuentren registrados a un programa.

¿Qué letra le toca pago hoy, 19 septiembre?

La Pensión del Bienestar apoya a diferentes grupos sociales en todo el país, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy viernes 19 de septiembre los apellidos que empiecen con la letra “R” serán los beneficiados.

¿Qué programas reciben pago este mes?

El quinto depósito de este año corresponde a los meses de septiembre - octubre, los programas “Pensión Adultos Mayores”, “Pensión Mujeres Bienestar”, “Pensión Personas con Discapacidad” y “Programa Madres Trabajadoras” serán los beneficiarios hasta el 25 de septiembre.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Qué programa ofrece el apoyo económico de 6,200 pesos?

Las personas adultas de 65 años o más, que sean parte de “Pensión Adultos Mayores” podrán disponer del pago de 6,200 pesos, mientras que los demás programas ofrecen una ayuda económica distinta, “Pensión Mujeres Bienestar” (3,000 pesos), “Pensión Personas con Discapacidad” (3,200 pesos) y “Programa Madres Trabajadoras” (la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos).

¿Dónde puedo retirar la ayuda económica?

Será muy sencillo retirar la ayuda económica, ya sea con el plástico en alguna tienda departamental o en algún cajero automático (con comisión), en los cajeros que se encuentran en los Bancos del Bienestar o en las ventanillas en un horario establecido, (los últimos dos sin ningún tipo de comisión).

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

