La Lotería Nacional junto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) develaron el billete del Sorteo Mayor Número 3984, una emisión que reconoce el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025.

Detallaron que el objetivo es impulsar el potencial, creatividad y capacidad inventiva de los mexicanos.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que el billete es una acción conjunta para proyectar a nivel nacional un premio que destaca a los galardonados y al propio Instituto como autoridad en materia de propiedad industrial.

La Lotería Nacional junto con el IMPI develaron el billete del Sorteo Mayor. Foto: Especial.

Lee también Embajador Johnson felicita a México tras la caída de 27 del CJNG; califica operativo de "alto riesgo"

La directora también aprovechó para recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entiende que la precisión de la ciencia y la sensibilidad de lo público son necesarias para lograr el desarrollo tecnológico y mayor competitividad de México.

"México no solo consume innovación: la crea, la patenta y la comparte con el mundo", expuso.

Olivia Salomón también invitó a participar en el próximo Gran Sorteo Especial, “México con M de Migrante”, un homenaje a las y los paisanos que contribuyen al desarrollo de México desde cualquier rincón del mundo.

Remarcó que el mensaje de la innovación mexicana viajará en 3 millones 600 mil cachitos.

La Lotería Nacional junto con el IMPI develaron el billete del Sorteo Mayor. Foto: Especial.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, agradeció a la directora de la Lotería el reconocimiento a la Institución y su labor en el impulso a la innovación y la creatividad.

Destacó que México está dando pasos en la dirección correcta para la transformación y protección de los derechos de propiedad industrial, es un eslabón para lograrlo, así como el trabajo y alianza con otras instituciones.

Lee también Sheinbaum devela "cachito" de sorteo de Lotería Nacional del 15 de septiembre; ingresos serán destinados para apoyar a migrantes

¿De cuánto es el premio de la Lotería Nacional?

La directora Olivia Salomón explicó que el sorteo se realizará el 26 de agosto a las 20 horas.

Mencionó que el Premio Mayor es de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Agregó que el costo del cachito es de 30 pesos, mientras que el de la serie de 600 pesos.

La Lotería Nacional junto con el IMPI develaron el billete del Sorteo Mayor. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc