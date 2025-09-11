El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante los próximos días Guerrero y Oaxaca padecerán de lluvias intensas debido a la formación de la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico nororiental de México.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que su centro se localizó a 95 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 km al sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero y presentó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Los modelos de pronóstico difundidos por el SMN indican que, en los siguientes días, su desplazamiento será paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

Los desprendimientos nubosos y el arrastre de humedad que genera este sistema originará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero y Oaxaca, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de los estados mencionados.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

