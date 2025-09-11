Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante los próximos días y Oaxaca padecerán de debido a la formación de la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico nororiental de México.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua () informó que su centro se localizó a 95 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 km al sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero y presentó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Los modelos de pronóstico difundidos por el SMN indican que, en los siguientes días, su desplazamiento será paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

Lee también

Los desprendimientos nubosos y el arrastre de humedad que genera este sistema originará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero y Oaxaca, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de los estados mencionados.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses