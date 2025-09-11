La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este jueves 11 de septiembre.

Para este día se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 3:00 de la mañana se esperan lluvias muy fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México.

Además, se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, centro y poniente de la capital, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.

En las próximas 24 horas la temperatura máxima esperada serán 23°C y la minina 14°C.

