La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este jueves 11 de septiembre.
Para este día se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 3:00 de la mañana se esperan lluvias muy fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México.
Además, se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, centro y poniente de la capital, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.
En las próximas 24 horas la temperatura máxima esperada serán 23°C y la minina 14°C.
