Sube a 90 cifra de heridos y cuatro muertos por explosión de puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

La mañanera de Sheinbaum, 11 de septiembre, minuto a minuto

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, no cuenta con seguro vigente; venció en junio

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este jueves 11 de septiembre.

Para este día se pronostican a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 3:00 de la mañana se esperan lluvias muy fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México.

Además, se prevén vientos con rachas fuertes en el norte, centro y poniente de la capital, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.

En las próximas 24 horas la temperatura máxima esperada serán 23°C y la minina 14°C.

