Políticos como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y del PRI, y Rubén Moreira, vieron el partido de futbol de la Selección Mexicana contra Corea del Sur.

Por medio de sus cuentas de redes sociales, compartieron fotos y videos de dicho momento. Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal había adelantado que vería este juego en Palacio Nacional. Horas más tarde compartió una foto a lado de su esposo Jesús María Tarriba y con una playera del equipo mexicano.

Sheinbaum apoyando a la Selección Mexicana (18/06/2026). Foto: X @Claudiashein

En la Cámara de Diputados se colocó una pantalla con el fin de observar el México-Corea del Sur y, entre los asistentes, estaba Monreal. "Ahora sí está desolada, seguramente todos están en su casa o en el Fan Fest. Hay que darles ánimo y buenas vibras a la Selección", comentó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

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El legislador priísta Rubén Moreira posteó la foto de una pantalla de televisión con dicho partido de futbol, cuyo marcado acabó 1-0 a favor de México.

La diputada del PAN, Noemí Luna, acudió a Avenida Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, a una de las pantallas colocadas para ver el juego.

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Políticas como la panista Lilly Téllez publicó una foto portando la playera del Tricolor.

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