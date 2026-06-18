Con un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este jueves en sus redes sociales una fotografía en la que aparece caminando de la mano con su esposo, Jesús María Tarriba, y portando la jersy de México por los pasillos de Palacio Nacional.

“¡Vamos, México!”, escribió la mandataria junto a la imagen, en la que también porta una playera del Tricolor con el número uno y la leyenda “Presidenta”.

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La publicación se dio en el marco del encuentro entre México y Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026.

Tras el primer gol de la Selección Mexicana, la Presidenta celebró publicando "¡Gooooooool!", acompañado de un corto video animado de un jugador del país metiendo un gol.

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras victoria contra Corea

La presidenta Claudia Shienbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su victoria de 1-0 sobre Corea del Sur y compartió una fotografía de ella mientras observa el partido en Palacio Nacional junto a su esposo, José María Tarriba.

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“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México 🇲🇽”, escribió la mandataria en su publicación.

Así festejó Sheinbaum gol de México contra Corea

Luego de concluir el partido, Sheinbaum compartió su reacción durante el gol de México contra Corea del Sur.

En el video se observa como se encontraba observado el juego acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, compartiendo botana y bebidas, cuando México anotó el gol y se levantó para festejar.

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Luego de unos segundo fuera de toma, regresó para abrazar a su esposo.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Embajadores de EU y Canadá muestran a México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, y Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, expresaron su apoyo a la Selección Mexicana en el partido de este jueves contra Corea.

A través de sus redes sociales, los diplomáticos en nuestro país externaron sus buenos deseos para México.

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Acompañado de su esposa Alina, el embajador Johnson expresó: "¡Que gane México hoy, y mañana que ganen los Estados Unidos".

El embajador canadiense, con una playera de México, indicó que "es el turno de México", tras haber reconocido a la selección de su país goleó 6-0 a Qatar.

"¡Vamos con todo Tri! ¡Viva México!", expresó Cameron MacKay.

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aov/bmc