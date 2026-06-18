La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre una eventual alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con miras a las elecciones de 2027, al señalar que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a Morena y a sus órganos internos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que no interviene en los asuntos partidistas y afirmó que las determinaciones sobre alianzas electorales deben ser tomadas por la dirigencia morenista.

“Mi opinión personal me la guardo y le corresponde a Morena decidirlo, no me corresponde. Aunque no lo crean, no nos metemos en los asuntos de Morena”, expresó.

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Sheinbaum explicó que las decisiones dentro del partido son responsabilidad de su dirigencia nacional y de sus órganos estatutarios, por lo que descartó que la Presidencia de la República tenga injerencia en esos procesos.

Al referirse a los aspirantes de Morena que han solicitado licencia a cargos públicos con miras al proceso electoral de 2027, incluidos aquellos que tienen familiares en puestos de gobierno, la titular del Ejecutivo federal señaló que esas licencias no implican que ya representen a sus estados o cuenten con una candidatura definida.

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“Pidieron licencia nada más, no quiere decir que vayan a representar a su estado”, comentó.

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No obstante, reiteró su postura en contra de que los cargos de elección popular sean heredados entre familiares, práctica que ha sido motivo de debate dentro del movimiento.

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“No estamos de acuerdo con que en el mismo puesto se herede a un familiar, aunque sea de elección popular”, subrayó.

em/apr