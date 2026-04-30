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Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias , identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, por lo que fue recluido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.

La Fiscalía General de la República informó que el Ministerio Público Federal solicitó ayer la vinculación a proceso del “Güero Conta” por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y lavado de dinero, tras ser detenido el lunes por fuerzas federales en el municipio de Zapopan.

Sin embargo, reportó que, durante la audiencia inicial, la defensa de Villaseñor Olivares pidió la duplicidad del plazo legal para que se determine la situación jurídica del presunto hombre de confianza de “El Jardinero”, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación () y uno de los posibles sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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El lunes pasado, César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta” fue detenido por elementos federales en la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Al ser detenido, se le aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo.

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