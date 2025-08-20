La Coordinación Nacional de la Unidad de las Izquierdas encabezada por José Antonio Rueda Márquez alertó que la conformación de los más de 71 mil 500 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación (CSDT), que puso en marcha la dirigencia nacional de Morena en todo el país deben servir para la construcción de una democracia participativa, y no solo como instancias electorales.

Advirtió el riesgo de que el movimiento morenista caiga en una visión pragmática y acotada si la función prioritaria de esos Comités seccionales solo es político—electoral y no a construir prácticas democráticas e ideológicas que coadyuven a la consolidación del proceso de cambio que vive nuestro país.

“Si esa fuera la intención se estaría abandonando la tesis fundacional del Partido-Movimiento para reducir la acción política a su aspecto meramente electoral, lo cual sí implicaría una violación estatutaria y una desviación ideológica”, agregó.

El partido debe comprometerse en la construcción de la democracia participativa, y ésta solo se puede ejercer en los espacios territoriales históricos, desde las identidades y las actividades productivas”, apuntó.

Por ello, Rueda Márquez llamó a la militancia a participar en la conformación de los CSDT de forma responsable, y siempre vigilantes para evitar posibles desviaciones como la compra de votos, acarreos y cualquier otra conducta antidemocrática.

Morena dio inicio este domingo a las asambleas en las secciones electorales de todo el país para conformar 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación (CSDT), una estructura que será la base organizativa de ese partido rumbo a los comicios del 2027 y 2030.

Las asambleas se realizarán todos los domingos a las 11:00 horas, del 17 de agosto al 25 de enero. La conformación de los CSDT fue acordada en el pasado Consejo Nacional de Morena.

