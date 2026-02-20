A la reunión “therian” programada para la tarde de este viernes 20 de febrero, fueron más curiosos los que asistieron a las Islas en Ciudad Universitaria que personas que se identifican con éste fenómeno viral.

Jesús Alberto fue el único "therian" que acudió a la reunión a la que se preveía que asistieran muchas más personas pertenecientes a la comunidad por el auge que han demostrado tener en redes sociales.

“Yo me considero un French Poodle, porque tenía antes uno, pero no tenía el suficiente dinero para mantenerlo y mi familia lo regaló. Hace como dos semanas, para recordarlo, empecé a ver lo de los “therian” y desde ahora también soy”, explicó Jesús Alberto, joven comerciante que asegura que cuando su familia no se da cuenta come las croquetas directamente del plato de sus gatos.

Aspectos del encuentro "therian" en donde hubo nula participación de personas que se identifican con esta corriente en las Islas de CU. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

“Todas las noches salgo al parque dos horas a caminar y a oler a los perros, pero regreso a mi casa como humano”, agregó el chico quien dijo dedicarse al comercio.

Lee también Netflix, Rexona y otras marcas que se suman a la tendencia “Therians”; así han sido sus épicas publicaciones

Decenas de personas, principalmente de la comunidad estudiantil, llegaron a esa parte del campus universitario movidas por la curiosidad que esta tendencia ha generado las últimas semanas.

La cita que se viralizó en redes sociales era para las 2 de la tarde; sin embargo, casi media hora después un par de jóvenes que impulsaron la reunión se hicieron presentes y colocaron un cartel de bienvenida a los therians, aunque éstos brillaron por su ausencia en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aspectos del encuentro "therian" en donde hubo nula participación de personas que se identifican con esta corriente en las Islas de CU. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

“Comencé con un amigo, empezamos a hacer esto al principio por curiosidad para conocer a los "therians" pero vimos que había mucha violencia, mucho “hate”, y sobre todo muchas cosas malas para la comunidad; lo que nosotros tratamos es todo lo contrario: crear un espacio de libre expresión y de libre identificación para que se sientan seguros”, explicó Levy, estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y uno de los organizadores del evento.

Lee también The Beatles tuvieron su momento "therian"

Uno de los momentos que aumentó la algarabía llegó cuando Emanuel, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y miembro de una compañía de teatro, improvisó un performance con el que rindió homenaje a los "therians", el cual consistió en actuar como un gato.

“Hice un pequeño performance en homenaje a los "therians", aclaro que yo no me identifico con ellos, pero sí los apoyo, cada quien sus creencias. Creo que merecen respeto siempre y cuando no rebasen ciertos límites, la naturaleza tiene ciertos límites que no debemos rebasar, en este caso mientras no se genere la zoofilia, pues todo perfecto”, dijo el joven actor.

Aunque varios fueron los jóvenes que sin importar el fuerte calor se divirtieron, y movidos por la curiosidad, también aprovecharon para externar que su punto de vista sobre esta tendencia.

“Esto es muy polémico sobre todo que ahorita es actual, pero tenemos que respetarlos, son creencias de cada persona (…) es muy fácil opinar desde una pantalla y es repudiable el odio que se les tiene”, dijo Edson, estudiante del segundo semestre de Arquitectura.

Lee también De la broma a la viralidad: veterinaria de Navojoa, Sonora, recibe solicitudes de “pacientes therians”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js