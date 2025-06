A pesar de que hace un año, en la elección presidencial, este domingo, en diferentes casillas normales y especiales de la Ciudad de México y el Estado de México, se registran retrasos en su apertura y baja afluencia.

Por ejemplo, en la casilla de la sección 0260 de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, no se registra gente formada para la elección judicial.

A las 8:25 horas, los funcionarios siguen instalando materiales como sillas y mesas.

Asimismo, en la casilla de la sección 4748, ubicada sobre la calle Moneda, a un costado de Palacio Nacional, donde votará la presidenta Claudia Sheinbaum, vecinos han comenzado a llegar para emitir su sufragio. En pequeños grupos de cinco personas, los electores entran a la casilla. A las 8:45 ya había 15 personas formadas para votar.

Alrededor de las 8:15 horas en la Escuela Pública Primaria ISSSTE en Insurgentes Norte, la casilla todavía no abría y los funcionarios de casilla tuvieron que esperar para que les dieran el ingreso. Alrededor de las 8:30 horas siete personas empezaron hacer fila para poder votar.

En la casilla 2576 B de Naucalpan, Estado de México, hasta las 8:30 de la mañana solo había dos personas haciendo fila para votar y aún no abrían las puertas.

Eugenio García Gama y Francisco García -padre e hijo- llegaron a las instalaciones del Colegio Americano antes de las 8 de la mañana, con la intención de ejercer su voto desde temprano y pasar con su familia el resto del día.

“Que lleguen nuevos juzgadores, a ver si son mejores que los que han estado, porque se han engordado las bolsas a lo bruto”, afirmó el señor Eugenio, de 79 años de edad, quien dijo que lo que lo motiva para votar es cumplir con sus obligaciones, “porque si no cumplo no me atienden para ciertas cosas. (…) Toda ni vida he sido así desde que empecé a votar”.

En tanto, en la casilla 4631 B, ubicada en la secundaria oficial número 0130 Nezahualcóyotl, en el Barrio San Pedro, en el centro de Texcoco, donde vota la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, recibió a los primeros habitantes que emitirán su sufragio.

En la fila hay formados cinco personas a la espera de que les toque su turno. Fue aproximadamente a las 8:30 cuando pasó el primer ciudadano a participar en la elección para elegir a los integrantes del Poder Judicial.

Aún no se sabe a qué hora llegará la mandataria mexiquense a la casilla a donde habitualmente emite su voto.

Asimismo, cerca de 50 personas permanecen formadas en la casilla especial correspondiente a la alcaldía Gustavo A. Madero, la cual se mantiene con retraso.

Se tenía programado iniciar con el servicio para votar por nuevos funcionarios del Poder Judicial, en punto de las 8 de la mañana, sin embargo, apenas están instalando.

Los asistentes, quienes acudieron a esta casilla especial, porque están lejos de su domicilio, han manifestado su molestia.

En una casilla instalada en la escuela Primaria Francisco de Paula Herrasti, colonia Aldana de la alcaldía Azcapotzalco, se presentan retrasos pues hasta las 08:50 de este domingo 1 de junio permanece cerrada; aunque no hay electores esperando. En calles aledañas no se observan casillas ni movimiento electoral.

Al salir de la casilla, la señora Mercedes López compartió que se tardó más de 20 minutos en marcar las 9 boletas electorales que le entregaron.

“Traje a mi hija para que me explique, porque está confuso, yo no lo entiendo y son muchos nombres, me tardé pero ya voté”, señaló.

Mientras que el señor José mencionó que llegó a las 7:45 para votar y hasta las 9:10 horas terminó su proceso electoral.

“En lo que abrieron y armaron las casillas, pasé como 8:40, me tardé 15 minutos porque no veía bien los nombres. Yo sí investigué a los candidatos a jueces e hice lo posible para conocerlos, aunque son muchos. Todo sea por mi patria”, dijo sonriente.

Minutos después, salió la señora Mari que entre risas confesó que se hizo bolas con tantos “numeritos”, sin embargo, se dijo satisfecha de no haber olvidado sus lentes: “ya voté, es lo que importa”.

En la misma casilla, el señor Roberto explica que llegó a las 7 en punto, sin embargo la instalación de la misma retrasó su apertura. A dos horas de estar formado, cuenta que lleva anotados los nombres de sus candidatos favoritos para no confundirse: “no es acordeón, yo escribí los nombres uno por uno”. Mientras platica con vecinos, critican que solo hayan instalado dos mamparas lo que retarda el proceso electoral.

Alrededor de las 08:30 horas, en la casilla 4923 de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, apenas cinco personas esperaban en la fila para emitir su voto ante un retraso de apertura.

También se observó que los funcionarios de casilla ordenaban el material electoral y revisaban los dedos pulgares a las cinco personas formadas.

Con cronómetro en mano, un hombre tardó 11 minutos en emitir su voto, pero refirió que ya iba preparado y con los nombres aprendidos. Se quejó que la casilla abrió a después de las 08:30 horas.

Con retraso de una hora comenzó a operar la casilla ubicada en la Escuela Primaria General Francisco Menéndez, en la colonia San Pedro de Los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez. Al filo de las nueve horas, cinco adultos mayores esperan a que les dejen entrar para ejercer su voto en la primera elección del Poder Judicial.

Don Enrique Alvarado en uno de ellos, el primero. “A las 08:01 estaba yo aquí y apenas iban abriendo”, comenta a EL UNIVERSAL. Don Enrique lleva toda la vida viviendo en esta alcaldía y en esta colonia, por años ha ejercido su derecho al voto en la misma casilla, correspondiente a la sección electoral 4414. “Aquí vengo a votar por AMLO y siempre perdía, hasta que se me hizo verlo ganar”, dice sonriendo.

Don Enrique está convencido que esta elección es el cambio que necesita México para procurar una mejor justicia a todos. Sí le pasaron un acordeón, pero él no lo tomó en cuenta, hizo el propio y trae sus apuntes.

“La boleta de la que revisé cada perfil con lujo de detalle fue la turquesa, en segundo lugar la morada. Ya los demás voy a elegir conforme el poder al que más confianza le tengo”, comenta.

