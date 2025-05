Al PAN le preocupa una posible intromisión en la elección de Veracruz, de los elementos de Ejército y la Guardia Nacional que han sido desplegados en la entidad, como parte de un operativo de Seguridad del gobierno Federal, señaló Jorge Triana, vocero nacional del blanquiazul.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que hay presencia de militares en todos los municipios, y existe la posibilidad de que "vaya a utilizarse este operativo presidencial para incidir en la elección".

"Es un arma de doble filo, si van a mandar elementos de seguridad para cuidar la integridad de la elección, pues bienvenido, pero si van a mandar elementos de seguridad, que en realidad son operadores políticos y que van a llegar a inclinar la balanza, aunque sea de forma pasiva, es decir, te ayudo a ti, pero a ti no, con eso ya están generando que no haya piso parejo. Entonces, sí nos preocupa mucho esa parte, por supuesto que si hay gente que se puede sentir inhibida, no tanto por la presencia de Fuerzas Armadas, sino por el clima de violencia que hemos vivido en las semanas anteriores", advirtió.

Detalló que mañana, en Veracruz se desplegarán alrededor de 70 personas, provenientes de la Ciudad de México, cada una coordinará un equipo de trabajo, para cazar "mapaches", es decir, a quienes pretendan cooptar el voto.

"Células desplegadas en todo el estado, para hacer un operativo caza mapaches, digo, los cazamapaches ya no son nada más los militantes, si no son los funcionarios de gobierno, y yo no sé si hasta la Fuerza Armada, vamos a tener que ser muy meticulosos en esos barridos que hagamos", comentó Triana.

Añadió que el PAN tiene un "mapeo" de Boca del Río y Veracruz, ambos gobernados por el PAN, para evitar irregularidades.

"Tenemos un operativo para ir a las zonas más calientes de los dos municipios, pero yo estimo que, sobre todo, Veracruz es una elección muy cerrada, muy competida", subrayó.

Señaló que el gobierno federal también está utilizando los programas sociales para realizar un "acarreo majadero" y obligar a los beneficiarios a ir a votar mañana, a favor de Morena

"Hemos denunciado el uso de los programas sociales de manera descarada, en todos los estados, sí se está condicionando el voto, están condicionando las plazas laborales en los municipios donde gobierna Morena, sí hay una coacción del voto muy fuerte, entonces estamos remando contra la corriente", apuntó.

Entrevista a Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional, respecto a las elecciones judiciales a nivel federal y municipales a nivel local. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

