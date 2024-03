El periodista Ciro Gómez Leyva, defendió esta mañana al colaborador de su programa Por la mañana, Epigmenio Ibarra, quien calificó a Xóchitl Gálvez como un “esperpento”. Tras esto, el coordinador de comunicación de la panista, Máx Cortázar, expuso que estaban considerando denunciar a Ibarra Almada por violencia política de género.

“Yo no acompaño esta idea, no sé si lo van a hacer o no, no sé si Xóchitl Gálvez esté a favor de esto o no. Ayer, Max Cortázar, el coordinador de Comunicación, nos dijo que estaban estudiando presentar una denuncia por violencia política de género contra Epigmenio Ibarra, pero en mi opinión yo no acompaño esto. Primero porque no se puede condenar así a una persona por una expresión, eso fue lo que hizo Epigmenio”, expresó Ciro Gómez Leyva.

El comunicador recordó cómo hace seis meses ocurrió un caso similar con la periodista Denise Dresser y la defendió de la misma manera.

“Le estaban haciendo una atrocidad a Denise y lo tengo que repetir con Epigmenio, además, en este caso, esta expresión (esperpento) se dio en este programa y la hizo alguien que es colaborador de este programa. Yo no sé qué va hacer Xóchitl Gálvez, yo no sé si Xóchitl Gálvez vaya a acompañar esta denuncia, yo no la acompaño”, reiteró Gómez Leyva.

Ayer, Maximiliano Cortázar acusó al periodista Epigmenio Ibarra de ejercer violencia en razón de género hacia la candidata de la oposición.

“Uno puede aguantar y tolerar muchas de las mentiras que este señor (Epigmenio Ibarra) dice de manera continua, pero es inadmisible ese insulto y esos agravios, sobre todo esos adjetivos denigrantes. Y no solamente contra Xóchitl, sino contra cualquier mujer, contra cualquier mexicano.

Es un acto totalmente misógino, la verdad es lamentable que este señor, al aire, diga estas cosas, sobre todo a vísperas del próximo 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer, expresó ayer Max Cortázar en respuesta a las declaraciones de Epigmenio Ibarra.

Estas declaraciones fueron minutos después de que Epigmenio Ibarra calificara a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México como “esperpento”, durante su participación en el noticiero Por la mañana.

“Me parece a mí que bastaron solo unos cuantos discursos, un ritual y unos bailecitos, para conformar este esperpento de Xóchitl Gálvez, no es un insulto, es una descripción”.

Anterior a esto, el productor explicó cómo el autor Ramón María del Valle-Inclán, acuñó este término en su obra “Luces de bohemia” en 1920.

“Es un personaje de la realidad deformada, la candidata, el personaje. El personaje de Xóchitl Gálvez podría estar en “Luces de bohemia” de Valle-Inclán, en esta descripción grotesca, acusadamente grotesca de la realidad española de aquellos tiempos”, explicó Ibarra Alameda.

