Jorge Castañeda aseguró que se encuentra al margen de las campañas electorales luego de que Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, y el documentalista Epigmenio Ibarra, lo acusaran de sugerir una “guerra sucia” en contra de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.

Tras las reacciones a sus dichos en el programa de televisión “La Hora de Opinar”, en la que habló de las campañas negativas, Castañeda Gutman dijo que “se ardieron muy canijo” y calificó como una “sobrerreacción excesiva” la respuesta del Gobierno y “sus partidarios” a una tesis que expuso primero en un artículo y luego en el programa de televisión.

En entrevista con Ciro Gómez Layva, explicó que lo que dijo es que según el “manual de las elecciones” cuando una candidata o candidato va abajo con margen más o menos importante y cuando falta poco tiempo para la elección, “la única manera de reducir esa brecha es con campañas negativas, para aumentar los negativos del puntero y reducir los negativos del que va en segundo lugar”.

Calificó como lamentable y de bajo nivel la respuesta del gobierno pero, dijo, demuestra que una tesis en un artículo o una opinión “les puede mucho”.

Señaló que el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum y sus “acólitos” como Epigmenio Ibarra y los moneros, tienen mucho miedo de lo que se pueda saber.

“Ellos saben lo que se les pueda saber, son los únicos que saben, si hubo si hay videos de la entrega de dinero del narco, si hay corrupción o mal manejo del mantenimiento de la línea 12 del Metro si hubo corrupción y retención de sueldos en la ciudad de México para la campaña, todas esas cosas que pueden o no ser ciertas, yo no tengo la menor idea si son ciertas o no, porque no tengo los instrumentos para investigar, pero una campaña opositora potente si debe tener eos instrumento y tal vez los esté utilizando y en ese caso ellos reaccionaron esta sobre reacción excesiva incomprensible a menos de que tengan razón de tener miedo”.

En la conferencia mañanera de este miércoles 6 de marzo, Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, pidió al INE intervenir y revisar las expresiones del excanciller a quien acusó de promover “una guerra sucia con base en chismes” en contra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional, acusó que el INE ha sancionado y “censurado” a la mañanera del presidente López Obrador y “nos tiene hiper vigilados”, lo cual, afirmó, es contrario al derecho a la libertad de expresión.

Nosotros queremos pedir a Televisa y también al INE que revise y esto no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta. Miren este es el nivel de quienes dicen defender la democracia”.

“Es la guerra sucia con base en chismes, en mentiras. El INE ha sancionado a la mañanera, la ha censurado, la ha bajado, nos tienen hiper vigilados también eso claramente contra la libertad de expresión y el derecho a dar la postura, nuestro derecho de réplica y pedimos que el INE, ya que no interviene, a nosotros solamente nos censura, pedimos que interviene en este tipo de aseveraciones que se hacen en programa de Televisa y también a Televisa que revise este tipo de contenidos con sus comentaristas”.

Por su parte, Epigmenio Ibarra aseguró que el excancilller propuso abiertamente a la oposición hacer una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum.

En el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva que la tesis de guerra sucia responde a su posición conservadurista.

“Ante la derrota es lo que anuncia Jorge Castañeda, es un llamado, una descripción de lo que viene. Este es un artículo de opinión, yo analizo lo que Jorge Castañeda dice, lo considero un ideólogo del conservadurismo”, dijo.