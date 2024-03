Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, llamó al INE a intervenir y revisar las expresiones que hizo Jorge Castañeda en el programa de Televisa “Es la hora de opinar” al señalar que promueve “una guerra sucia con base en chismes” en contra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional, García Vilchis acusó que el INE ha sancionado y “censurado” a la mañanera del presidente López Obrador y “nos tiene hiper vigilados”, lo cual, afirmó, es contrario al derecho a la libertad de expresión.

“Queremos mostrar un lamentable segmento de un programa de Televisa, como no les alcanzan los argumentos y hay que decir, esto no viola el procedimiento digamos la veda electoral, porque nosotros como funcionario públicos tenemos y debemos denunciar esta acciones antidemocráticas y exigimos, pedimos que el INE intervenga”.

En la grabación difundida en el salón Tesorería se escucha al excanciller Castañeda decir:

“Es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia, no es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo, pero me parece lógico el manual ahorita es `Go Negative´ con Claudia no con López Obrador o también con López Obrador pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes con todo, no lo están haciendo”.

Frente al presidente López Obrador, García Vilchis llamó a Televisa a revisar el contenido que hay en sus programas de análisis.

“Nosotros queremos pedir a Televisa y también al INE que revise y esto no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta. Miren este es el nivel de quienes dicen defender la democracia.”.

“Es la guerra sucia con base en chismes, en mentiras. El INE ha sancionado a la mañanera, la ha censurado, la ha bajado, nos tienen hiper vigilados también eso claramente contra la libertad de expresión y el derecho a dar la postura, nuestro derecho de réplica y pedimos que el INE, ya que no interviene, a nosotros solamente nos censura, pedimos que interviene en este tipo de aseveraciones que se hacen en programa de Televisa y también a Televisa que revise este tipo de contenidos con sus comentaristas”.





































maot