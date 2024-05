La fruta que aporta colágeno al organismo y ayuda a mantener encías saludables

La salud y el bienestar comienzan en la alimentación que llevamos a cabo, y entre los alimentos que no deben faltar en nuestra dieta se encuentran las frutas y verduras frescas. En este sentido, el pomelo se destaca como un aliado para nuestra salud gracias a sus diversas propiedades beneficiosas, algunas de las cuales pueden pasar desapercibidas.

Una de las características menos conocidas del pomelo es su alto contenido de vitamina C, un nutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico y promover la salud celular. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el pomelo proporciona una cantidad de vitamina C que supera la ingesta diaria recomendada, lo que lo convierte en una excelente fuente de este antioxidante clave. La vitamina C es fundamental para la síntesis de colágeno, una proteína importante para la salud de la piel, los huesos y los tejidos conectivos.

Leer también: La deliciosa fruta que debes consumir para evitar la formación de tumores

Además de su contenido de vitamina C, el pomelo es rico en fibra dietética, lo que lo convierte en un aliado para la salud digestiva y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. La fibra ayuda a promover la regularidad intestinal, previene el estreñimiento y mejora la salud del colon al alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino. También puede ayudar a reducir el colesterol LDL en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Leer también: La fruta que los científicos recomiendan comer a diario

El pomelo también destaca por su contenido antioxidante, que incluye flavonoides, carotenoides y vitamina C. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer.

Además del colágeno, el pomelo también puede ser beneficioso para la salud bucal, especialmente para mantener encías saludables. La vitamina C presente en el pomelo es crucial para prevenir enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis, y su consumo regular puede ayudar a mantener niveles óptimos de esta vitamina en el cuerpo y promover la salud bucal en general.