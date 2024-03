El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que por las campañas sus adversarios usan temas como la violencia, la falta de agua, campañas en redes con la etiueta #narcopresidente, persecución a la prensa e insultos, para atacar a su gobierno, pero le hacen “lo que el viento a Juárez”.

“Puedo enumerar: es violencia, agua, narco-presidente, dictadura, persecución a la prensa, insultos. No funciona, no les ha funcionado y no les va a funcionar… Te imaginas lo que es una campaña de narco-presidente de millones de menciones, y qué me ha hecho, no es una balandronada, es un dicho: nos hacen lo que el viento a Juárez”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que es evidente que usan el tema de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos politiqueros por esta temporada, por la campaña.

El Mandatario señaló que hay que tenerle confianza a la gente, porque en México el pueblo es mucha pieza y es de los pueblos más politizados del mundo

“Lo importante son los hechos, no puedo dar a conocer cifras sobre violencia, índices de inseguridad, porque a lo mejor a mi si me cepillan, no como a (Jorge) Castañeda”, dijo el Presidente de México en referencia los comentarios del excanciller, quien consideró que es momento de ir por la guerra sucia contra la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

