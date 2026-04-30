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El canciller recibió este jueves al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (), Albert Ramdin, quien se encuentra de visita oficial en México.

El secretario general comentó que sostuvieron "un intercambio productivo" acerca de los principales desafíos que enfrenta la región y reafirmaron que el diálogo y el multilateralismo "son más esenciales que nunca".

"Solo a través de la unidad, la colaboración y el pleno respeto a la soberanía podremos abordar eficazmente nuestros desafíos compartidos y avanzar hacia la paz y la prosperidad para nuestros ciudadanos", comentó a través de sus redes sociales.

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Confió en que siga el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación con México y con todos los Estados Miembros en el hemisferio.

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dft

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