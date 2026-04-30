El canciller Roberto Velasco recibió este jueves al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien se encuentra de visita oficial en México.

El secretario general comentó que sostuvieron "un intercambio productivo" acerca de los principales desafíos que enfrenta la región y reafirmaron que el diálogo y el multilateralismo "son más esenciales que nunca".

"Solo a través de la unidad, la colaboración y el pleno respeto a la soberanía podremos abordar eficazmente nuestros desafíos compartidos y avanzar hacia la paz y la prosperidad para nuestros ciudadanos", comentó a través de sus redes sociales.

Lee también Elecciones en EU, detrás de acusación contra Rocha Moya: Laura Itzel Castillo; Trump busca votos, sostiene

Confió en que siga el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación con México y con todos los Estados Miembros en el hemisferio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft