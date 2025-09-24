Más Información
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo un encuentro con su par de India, Subrahmanyam Jaishankar, quien confirmó su visita a México a finales de noviembre.
El encuentro entre De la Fuente y Jaishankar se dio como parte de la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, y en seguimiento a la reunión que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro de la India, Narendra Modi en la reunión del G7 en Canadá.
"El ministro Jaishankar confirmó su próxima visita a nuestro país a finales de noviembre, para profundizar en los temas de la agenda bilateral entre ambos países", indicó la SRE.
El ministro de Asuntos Exteriores de India celebró este encuentro con el canciller mexicano: "Acordamos aprovechar nuestros recientes intercambios y crear una nueva hoja de ruta para fortalecer nuestros lazos bilaterales".
Esta próxima visita se enmarca en la invitación de Sheinbaum a Modi para que haya acuerdos de inversión, principalmente en materia farmacéutica, científica y tecnológica.
