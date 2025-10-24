Más Información

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró que la Organización de las Naciones Unidas () requiere ineludiblemente y urgentemente, una reforma.

Durante su mensaje en la conmemoración del, “Construyendo nuestro futuro en conjunto: México en la ONU y la ONU en México”, De la Fuente la reconoció como una institución absolutamente indispensable y mencionó que debe ser reconocido como miembro.

"Y, por cierto, hay algunos que todavía están esperando y merecen ser miembros de la ONU con pleno derecho, como es el caso del Estado Palestino", declaró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lee también

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE durante su mensaje en la conmemoración del 80 aniversario de la ONU (24/10/2025). Foto: Especial
Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE durante su mensaje en la conmemoración del 80 aniversario de la ONU (24/10/2025). Foto: Especial

"Reconocer lo mucho que le debemos y, al mismo tiempo, expresar sin titubeos, con claridad, lo mucho que requiere una transformación y una reforma, pero no para quedarnos en la crítica por sus limitaciones, sino para empeñarnos comprometidamente, y luchar por su transformación desde adentro, que es desde donde puede haber mayores posibilidades de alcanzarla", comentó el secretario de Relaciones Exteriores.

Llamó a que siga el apoyo a la ONU con solidaridad y mantener "el espíritu crítico y propositivo".

Destacó la "enorme coincidencia" entre los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de política exterior de México.

Al destacar que México es un país multilateralista, Juan Ramón de la Fuente apuntó que se necesita un sistema internacional renovado, más robusto y con reglas claras y acordadas.

Lee también

"Las imposiciones unilaterales no son compatibles con un sistema multilateral", expresó.

Reiteró que se que mantendrá solidaridad con la ONU y una posición crítica para poder encontrarle alternativas a los problemas que la aquejan cotidianamente.

"Una reestructuración es posible dentro del sistema de Naciones Unidas solamente si se hace un trabajo político intenso desde las bases. Nosotros, los pueblos", declaró.

Antes de empezar, el canciller De la Fuente pidió recordar con aplausos al embajador emérito , fallecido el jueves y fue representante de México en la ONU.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]