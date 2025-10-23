Más Información

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Trump da por terminadas negociaciones comerciales con Canadá por anuncio donde critica aranceles

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

Desde Dubái, primera escala de su viaje a Palestina, el senador agradeció a su “hermanito” Adán Augusto López, por la defensa que hizo de esta gira internacional ante los medios de comunicación, al señalar que no es ilegal que un legislador sea invitado a viajar al extranjero con los gastos pagados.

“Muy agradecido, allá traen toda la intriga, lo comentó, le agradezco mucho más a mi hermanito , que paró en seco… pues hay invitaciones efectivamente siendo presidente de la cámara me invitaron con todo pagado a China, me invitaron con todo pagado a Rusia, me invitaron, estaba esta invitación de Emiratos Árabes, había una invitación más que ahora me escapa y era invitación con todo pagado”, aseguró.

El senador morenista dijo que a pesar de que en Dubái era de madrugada, quiso hacer una breve video charla “porque está la derecha desatada, en la intriga, en él golpeteo”.

Fernández Noroña informó que este viernes tiene reuniones programadas en Emiratos Árabes y posteriormente continuará su viaje a Aman, Jordania, donde se encuentra la mayor concentración de refugiados, con 2 millones 200 mil palestinos, y sostendrá encuentros con autoridades con el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, y en los siguientes días se trasladará a Palestina.

