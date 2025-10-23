Este jueves 23 de octubre, los diputados federales Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT, se confrontaron durante una reunión privada con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El motivo de la disputa fueron los contratos de carbón que otorga la paraestatal.

Los congresistas se culparon entre sí de defender intereses particulares, y terminaron intercambiando manotazos e insultos.

De acuerdo con los testimonios, Mejía Berdeja acusó a Kalionchiz de ser beneficiado por ser esposo de una mujer cuya familia lidera el consorcio Arca Continental, y después lo llamó “¡Braguetero!”.

"Le faltó al respeto a mi esposa y a mi madre. No permitiré que se traspasen los límites del respeto personal y familiar. Tampoco seré parte de la violencia que busca provocar en su desesperación por defender sus intereses personales”, declaró el diputado albiazul.

Kalionchiz sostuvo que Mejía Berdeja ni siquiera es parte de la Comisión de Energía, pero acudió a defender los intereses de Antonio Tony Flores, dueño de Minerales Don Chilo.

“Quiero aclarar que el Diputado Ricardo Mejía Berdeja no es parte de la Comisión de Energía y su presencia obedeció únicamente a un interés personal de Coahuila. Defendió abiertamente los intereses de su amigo, identificado como el dueño del Lamborghini, dejando claro que su prioridad no es la transparencia ni el interés público, sino la defensa de intereses particulares", indicó.

Por su parte, el diputado del PT dijo que los contratos de carbón están dominados por el gobernador de Coahuila, y aunque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las licitaciones pasaron de beneficiar 70 empresas a apenas 26, aseveró que hay corrupción en las contrataciones actuales.

“Mis respetos a la nueva directora, pero con el anterior jamás hubo litigios ni inconformidades. Yo vi carboneros medianos, pequeños, grandotes y todos tenían una parte”, indicó.

Agregó que la confrontación no fue más que un debate, y aseguró que el panista no aguantó.

"Estás en un debate parlamentario, te cuestionan, apechugas y tú reviras. Y luego, pues, no tienen la madurez, la templanza, el callo, y entonces se te van a los golpes. Y bueno, pues uno se tiene que defender”, concluyó.

Tras pleito, Monreal hace llamado a la calma

Después del encontronazo entre ambos diputados, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la calma.

“No estamos en el mejor momento en la opinión pública para todavía profundizar nuestro deterioro social. Yo llamaría a la calma a todos los diputados, de todos los partidos”, dijo en conferencia de prensa desde la Cámara baja.

Consideró que es necesario investigar qué sucedió porque hasta el momento, dijo, sólo se sabe “partes incompletas” de lo que ocurrió.

“Lo primero que debemos hacer es llamar a la calma a todos los diputados y diputadas. Lo hago como presidente de la Junta de Coordinación Política. Segundo: investigar, para no generar culpabilidades ficciosas, culpabilidades frágiles, fugaces”, reiteró.

