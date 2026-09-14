En el marco del 19 de septiembre, la Cámara de Diputados realizó el simulacro de un sismo con epicentro en la ciudad de Hidalgo, Chiapas, de magnitud de 7.4 grados.

El ejercicio, derivó en la evacuación de más de 5 mil personas, sin embargo, la alarma programada sonó con un retraso de 6 minutos.

“Se activó la alerta sísmica a las 12 con 6 minutos. El sismo fue percibido con severidad en el Valle de México y de ahí la necesidad de ejecutar el procedimiento de evacuación. Desalojamos 5 mil 151 personas, no hubo incidencias médicas y nada que se relacionara con la ejecución de los movimientos de evacuación”, declararon autoridades de protección civil.

El Presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, señaló que se trató de un “delay” derivado de una falla técnica, y descartó la posibilidad de que se tratara de un asunto político, pues el retraso interrumpió la sesión, justo cuando haría uso de la voz la diputada de Morena, Claudia Rivera.

“Se envía una alerta para que sonara la alarma programada a las 12 y hubo una falla técnica del sistema que envía esa alerta... A un servidor también le extrañó que no sonara la alarma, por eso es que vieron que hablaba con la diputada de Morena que iba a hacer uso de la tribuna para que ella entendiera que estábamos teniendo un problema técnico. Se los digo con toda honestidad y apertura No tendríamos por qué tener tinte político en un simulacro, sería absurdo”, puntualizó.

Por su parte, el Secretario General del recinto legislativo, Mauricio Farah, aseguró que la alarma no falló, sino que se trató de un retraso deliberado.

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“Fue una falla deliberada por parte mía, para que todos tuviéramos un simulacro mucho más auténtico, tan sencillo como eso, no le busquemos más. Asumo la responsabilidad”, declaró.

Las autoridades de protección civil negaron que el retraso haya violado protocolos oficiales: “Fue parte del proceso para que fuera un evento más real. La gente estaba esperando que se activara a las 12 en punto”

La Ley General de Protección Civil, en su Artículo 40, establece que los inmuebles y establecimientos con afluencia de personas, incluyendo oficinas públicas de gobierno, tienen la obligación jurídica de realizar simulacros periódicos, sin embargo, no existe ninguna orden exprofeso que obligue a dichas autoridades a realizar los simulacros sin retrasos.

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El ejercicio concluyó con saldo blanco, al término se retomó la sesión ordinaria.

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