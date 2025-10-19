Más Información

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

El calendario de pagos de la continúa con su proceso de entrega de para los estudiantes de diversos niveles educativos.

De acuerdo con el calendario, para el bimestre de septiembre-octubre, que compartió el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, , a partir de este 20 y hasta el 27 de octubre, los beneficiarios recibirán el depósito correspondiente a su beca.

¿Quiénes reciben su pago durante este periodo?

Durante esta fecha, se realizará el pago a los beneficiarios con base en la primera letra del primer apellido.

Calendario de beca Benito Juárez. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de FB del Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León.
Cabe destacar que en caso de no recibir tu pago dentro de las fechas estipuladas o tienes dudas sobre el estatus, es recomendable contactar a los canales de atención de la beca a través de su número telefónico o correo electrónico oficial.

