El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez continúa con su proceso de entrega de apoyos económicos para los estudiantes de diversos niveles educativos.
De acuerdo con el calendario, para el bimestre de septiembre-octubre, que compartió el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, a partir de este 20 y hasta el 27 de octubre, los beneficiarios recibirán el depósito correspondiente a su beca.
¿Quiénes reciben su pago durante este periodo?
Durante esta fecha, se realizará el pago a los beneficiarios con base en la primera letra del primer apellido.
Lee también Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta
Cabe destacar que en caso de no recibir tu pago dentro de las fechas estipuladas o tienes dudas sobre el estatus, es recomendable contactar a los canales de atención de la beca a través de su número telefónico o correo electrónico oficial.
