Beca Benito Juárez 2025: ¿cuándo es el último día de registro para recibir el apoyo?

Con el inicio de un nuevo ciclo escolar, la Beca Benito Juárez abrió el registro para los alumnos que hayan iniciado sus estudios a nivel medio superior o aún no se encuentren inscritos en esta iniciativa.

La Beca Universal Benito Juárez es un apoyo económico impulsado por el Gobierno de México que va destinado a los estudiantes de nivel medio superior que cursan el nivel bachillerato o profesional técnico en alguna escuela pública modalidad escolarizada o mixta.

La iniciativa ofrece un apoyo bimestral de $1,900 pesos durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo para que los alumnos concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Jóvenes con tarjetas de la Beca Benito Juárez. Foto: especial

¿Cuándo es el último día de registro de la Beca Benito Juárez 2025?

Desde el pasado 1 de octubre se abrió una nueva etapa de registros para la Beca Benito Juárez, la cual concluirá el próximo miércoles 15 de octubre para que los alumnos de nuevo ingreso puedan recibir el apoyo.

Cabe destacar que el registro es gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo directamente cada estudiante, sin importar si es menor o mayor de edad, en la página www.becabenitojuarez.gob.mx, utilizando su propia Llave MX.

La beca es distribuida por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez 2025?

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.

Registra tus datos de estudiante.

Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor.

Descarga tu comprobante de registro.

¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso

