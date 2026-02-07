Un juez federal con residencia en Chihuahua procesó a Iram Giovany Apodaca Monge, a quien se le aseguraron más de cien explosivos improvisados y dos chalecos tácticos.

En audiencia inicial, el Ministro Público Federal acusó al detenido por su probable participación en el delito de posesión de explosivos, previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo que, el juez de control lo vinculó a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dio al MPF plazo de tres meses de investigación complementaria, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Lee también Vinculan a proceso a dos por posesión de fauna silvestre en Morelos; se les decomisaron 107 aves en 21 jaulas

Reportó este sábado que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local, en conjunto con el Ejército y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General de Sonora, detuvieron al sujeto procesado en el municipio de Moris, Chihuahua, colindante con Sonora, al realizar labores de campo en días pasados.

Al momento de su captura, le fueron asegurados 87 salchichas de emulsión explosiva, 19 cilindros para realizar explosivos y dos chalecos tácticos.

Aclaró que al sujeto vinculado a proceso, se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Lee también Marina destruye 35 plantíos de amapola en Nayarit; busca erradicar narcotráfico con estas acciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc