La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que buscará llevar a las escuelas del país alianza de la FIFA con Unicef para que haya una vida saludable y no violencia entre las infancias.

Explicó que las acciones que tiene la FIFA con la UNICEF, y la Organización de la Salud, fueron planteadas este jueves por el director de la FIFA, Gianni Infantino.

"Entonces, me platicaba que cuando estaba en una conferencia de prensa con el de la Organización Mundial de la Salud y que puso un balón de fútbol. Y todos los reporteros tuvieron una sonrisa. Entonces, a partir de ahí tuvo esta idea de que a través del fútbol de una pelota de fútbol se generara un esquema de aprendizaje vinculado con vida saludable, con una visión de deporte, paz y no violencia".

Lee también Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Sheinbaum indicó que, le pidió a su equipo acercamiento con la FIFA para llevar a las escuelas del país la incorporación de esta alianza.

"(...) a ver si incorporamos parte de ello, es gratuito, no tiene ningún costo. Y, pues, es algo que puede ser muy importante para el país. La idea un poco del mundial, bueno, es de mi perspectiva, porque cuando a mí me tocó el del 1970, tenía ocho años, me tocó del 1986, pero ya estaba más grande, obviamente, y ahora este. Y queda cuando se ve el mundial, que le deseaba mucha suerte a la selección, pues queda un ánimo en todos de este de seguir jugando".

Agregó: "Entonces queremos tomar, pues este impulso del mundial para también impulsar todavía con mayor fuerza las actividades deportivas en el país".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr