Más Información

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

La presidenta de México,dijo que buscará llevar a las escuelas del país alianza de la con Unicef para que haya una vida saludable y no violencia entre las infancias.

Explicó que las acciones que tiene la FIFA con la UNICEF, y la Organización de la Salud, fueron planteadas este jueves por el director de la FIFA,

"Entonces, me platicaba que cuando estaba en una conferencia de prensa con el de la Organización Mundial de la Salud y que puso un balón de fútbol. Y todos los reporteros tuvieron una sonrisa. Entonces, a partir de ahí tuvo esta idea de que a través del fútbol de una pelota de fútbol se generara un esquema de aprendizaje vinculado con vida saludable, con una visión de deporte, paz y no violencia".

Lee también

Sheinbaum indicó que, le pidió a su equipo acercamiento con la FIFA para llevar a las escuelas del país la incorporación de esta alianza.

"(...) a ver si incorporamos parte de ello, es gratuito, no tiene ningún costo. Y, pues, es algo que puede ser muy importante para el país. La idea un poco del mundial, bueno, es de mi perspectiva, porque cuando a mí me tocó el del 1970, tenía ocho años, me tocó del 1986, pero ya estaba más grande, obviamente, y ahora este. Y queda cuando se ve el mundial, que le deseaba mucha suerte a la selección, pues queda un ánimo en todos de este de seguir jugando".

Agregó: "Entonces queremos tomar, pues este impulso del mundial para también impulsar todavía con mayor fuerza las actividades deportivas en el país".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses