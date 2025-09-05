Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea

Más Información
Los más de 800 jueces que el lunes pasado asumieron el cargo, fueron convocados a un curso obligatorio de cinco días de “Especialización de Personas Juzgadoras Electas Edición 2025”, por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Se tiene contemplado que se lleve a cabo del 8 al 12 de septiembre en la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Según la convocatoria, jueces y magistrados de otros circuitos judiciales del país deberán seguirlo vía remota desde las extensiones de la Escuela Nacional de Formación Judicial, toda vez que es obligatorio.
La magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, integrante del Órgano de Administración Judicial, publicó en una red social la convocatoria al curso para los juzgadores que ganaron en las primeras elecciones de jueces, magistrados y ministros.
Cabe destacar que el Órgano de Administración Judicial tiene hasta el próximo 15 de septiembre para asignar juzgado o tribunal a los jueces y magistrados que ya tomaron protesta del cargo ante el Senado.
