Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

En el marco del 35 aniversario de la creación del Grupo Betas del Instituto Nacional de Migración (INM), la Patrulla Fronteriza reconoció a sus integrantes como unos "ángeles".

Gilberto Higuera Bernal, director general de Coordinación de Oficinas de Representación, en representación del comisionado nacional de INM, , anunció que los grupos Beta serán apoyados con más equipamiento, capacitación y recursos para el auxilio de las .

Bernardino Soto, jefe de división de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, contó que durante sus últimos 23 años de servicio ha sido testigo de los avances, dedicación, empatía y honor de quienes integran los Grupos Beta.

En Tijuana, Baja California, se realizó la ceremonia por el de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, donde quienes integran los 22 equipos ubicados en nueve estados del país, recibieron un reconocimiento a su trayectoria y labor humanitaria hacia la población en contexto de movilidad.

Alejandro Salinas, coordinador de Grupos Beta, informó que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 se orientó a 68 mil 296 personas migrantes nacionales y extranjeras, de las cuales 61 mil 249 recibieron asistencia social, 74 fueron rescatadas y 2 recibieron primeros auxilios.

