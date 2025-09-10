Más Información
México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC
Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores
Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos
Recibe disparo Charlie Kirk en evento en Utah; activista conservador y aliado de Trump queda herido de bala
Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
La Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) criticó el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Paquete Económico 2026, al señalar que es una medida ineficaz y que no cumple con un objetivo de salud, como afirma el Ejecutivo.
“No atiende a la multifactorialidad del problema de obesidad y de las ENTs, además que concentra injustificadamente la carga fiscal en un producto que aporta menos del 5% de las calorías que consumen los mexicanos, sin considerar al otro 95% que provienen de otras fuentes de energía”, refirió la asociación en un comunicado.
Subrayó que la experiencia de otros países que han aplicado medidas similares, han demostrado que los impuestos a las bebidas saborizadas no cumplen con el objetivo de reducir los índices de obesidad. Incluso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha rechazado dichas disposiciones.
Lee también Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
“La ONU y sus agencias han evaluado y rechazado repetidamente la recomendación de impuestos a las bebidas azucaradas, porque no existe evidencia real de que estos impuestos cambien los patrones de consumo ni mejoren la salud”, explicó.
La MexBeb aseguró que el aumento de impuestos a los refrescos impactará en los precios, que podrían elevarse entre 10 y 15%, lo que perjudicará a los consumidores de menores ingresos.
“Se trata de un impuesto altamente regresivo, los hogares de menores ingresos destinan tres veces más recursos proporcionalmente a los refrescos y bebidas saborizadas que los hogares de mayores ingresos”, señaló.
mahc/apr