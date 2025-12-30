A dos días del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre a las 9:28 horas a la altura de Nizanda, Oaxaca, reporteros y equipo de video de Fuerza Informativa Azteca (FIA) viajaron hasta el punto del accidente que ha cobrado la vida de 13 personas y dejado más de 30 heridos, entre ellos 5 de gravedad.

Por medio de redes sociales, el medio compartió imágenes y tomas de la zona cero que hasta ahora se mantiene acordonada. Para llegar al sitio la reportera Lucero Rodríguez dijo que junto a su equipo tuvieron que recorrer 7 kilómetros entre la sierra, ya que el siniestro ocurrió en una estrecha curva de las vías del tren.

El Tren Interoceánico partió de Salina Cruz, Oaxaca, rumbo a Veracruz y se descarriló al pasar por una curva en la línea "Z". El incidente ocasionó que la locomotora 2 y los vagones 1, 2 y 3 volcaran, sin embargo, solo el vagón 1 cayó al barranco, aún sin información oficial de cuántos metros recorrió hacia el vacío.

#Exclusiva | Así es la zona cero donde ocurrió el accidente del Tren Interoceánico



Fuerza Informativa Azteca se internó en el lugar, al que, para llegar, se recorren 7 kilómetros entre la sierra. El siniestro ocurrió en una estrecha curva de las vías del tren, en la comunidad de…

Las imágenes documentaron cómo permanece la zona actualmente, donde el día del accidente los sobrevivientes pedían a gritos ayuda para ser auxiliados. Quienes resultaron menos lesionados se movilizaron y pidieron rescates aéreos, así como presencia de personal médico y camillas para valorar y transportar a los heridos.

El accidente ocurrió a las 9:28 horas a la altura de Nizanda, Oaxaca y viajaban 250 personas, entre ellas la tripulación. Hoy, a casi tres días del descarrilamiento, se observan pilas de asientos guinda destrozados, pertenencias tiradas entre la tierra y el vagón en el barranco permanece totalmente destrozado.

Este 30 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que realiza las diligencias relativas a la caja negra y que ya concluyó la práctica de las necropsias. En la zona cero, el vagón que cayó al barranco sigue sin ser removido del lugar, solo permanece acordonado con cinta amarrilla y destrozado entre árboles y el pasto de la zona.

Gráfico que muestra el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Semar

Videos revelan momentos después del descarrilamiento del Tren

Otros de los videos compartidos por Azteca dan cuenta de los segundos posteriores al accidente. ¡Aguanta, aguanta. Tienes que ser fuerte, carnal", se escucha decir a un hombre que ayuda a los pasajeros a salir del vagón que cayó al barranco.

¡Échale ánimo, mamá, échale allá tu mamá va a estar descansando!, dice un hombre que graba a los heridos entre barrotes y asientos desprendidos por el impacto. Otras personas permanecen atrapadas entre los fierros desprendidos del Tren, se les ve sangre y varias lesiones.

Afuera del vagón destruido la suerte no es distinta, quienes pueden caminar piden ayuda e intentan contener a los que lloran por sus muertos.

#México I ¡Échale ánimo, mamá, échale allá a tu mamá va a estar descansando!



Es parte de lo que se oye decir a un pasajero momentos después del impacto del Tren Interoceánico.



Vía: FIA pic.twitter.com/QL5pJdijJL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

Arriba, en la zona del accidente pero donde los vagones no alcanzaron a caer al barranco, los pasajeros se muestran nerviosos entre las vías del Tren y piden su traslado lejos del lugar. Con la mirada al precipicio, mujeres, hombres, niños y personas mayores, caminan por las vías mientras otros intentan bajar a auxiliar a las víctimas. Algunos más, con maletas en mano, preguntan por la ayuda que llegaría por ellos.

En otro video, un hombre que aparentemente fue testigo de la volcadura regresa al lugar y dice que "ese es el vagón en que quitamos a toda la gente", mientras la cámara hace un acercamiento al Tren y muestra la leyenda "Interoceánico, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec".

#EXCLUSIVA | Son los escombros del #TrenInteroceánico, que FIA captó tras un recorrido en la zona cero en Chivela , Asunción Ixtaltepec, #Oaxaca.

