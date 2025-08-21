La organización en favor de la libertad de expresión, Artículo 19, condenó y exigió justicia por el asesinato del padre buscador originario del Estado de México, Roberto Hernández, quien fue presuntamente atacado por hombres armados mientras arreglaba su vehículo el pasado lunes 11 de agosto.

De acuerdo con la ONG, Hernández fue un defensor de los derechos humanos que, junto a su familia, buscaba a su hijo Johan Alain Hernández Vázquez, de 18 años, desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024.

Sobre lo anterior, detalló que el activista había intensificado sus labores para dar con el paradero de su hijo mediante manifestaciones en la autopista México-Puebla, la colocación masiva de fichas de búsqueda, emisión de boletines y difusión en redes sociales como Facebook para presionar a autoridades.

Derivado de sus exigencias, las autoridades lograron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuviera a cuatro sujetos relacionados con la desaparición de Johan Alain, incluido un individuo que tenía en su posesión el celular del joven. Desde entonces Roberto y sus familiares reportaron haber recibido amenazas.

Ante el homicidio del buscador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su “Mañanera del Pueblo” que la Fiscalía mexiquense trabaja para esclarecer los hechos en conjunto con su equipo y resaltó que la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, ha sostenido reuniones con colectivos de búsqueda.

Sin embargo, la organización contrastó el discurso presidencial con los 35 casos de asesinatos y desapariciones de buscadores desde 2010. Y detalló que, durante el gobierno de Sheinbaum, se han registrado seis personas asesinadas y tres más desaparecidas por su labor de búsqueda.

Artículo 19, por tanto, exigió a las instituciones de investigación y protección que se reconozca el riesgo grave que enfrentan personas buscadoras en México, y que se reconozca su labor como defensores de derechos humanos. Asimismo, exhortó a que las diligencias de la FGJEM sobre el caso sean prontas, exhaustivas.

Amnistía Internacional pide investigación exhaustiva por el asesinato del buscador Roberto Hernández

La asociación Amnistía Internacional (AI) se sumó a las exigencias de justicia por el asesinato del padre buscador y solicitó una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos.

“Tal como se señaló en el informe Desaparecer dos veces, las familias que buscan a sus seres queridos enfrentan riesgos graves, entre ellos amenazas, ataques, extorsiones, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos”, señaló.

AI, en consecuencia, reiteró su llamado al Estado mexicano a adoptar medidas efectivas de protección para las familias buscadoras y una garantía de condiciones seguras en el ejercicio de su labor de buscar a “las más de 100 mil personas desaparecidas”.

