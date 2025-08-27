Tras el accidente automovilístico que sufrió, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) Arístides Rodrigo Guerrero García, su equipo de comunicación informó que por el momento se encuentra con una limitación de movilidad temporal, pero esto no afecta su desempeño.

"Actualmente el ministro realiza ejercicios de rehabilitación a efecto de estar lo antes posible cumpliendo sus responsabilidades de cara a la instalación de la Nueva Corte", explicaron a través de un comunicado.

El accidente vehicular, de acuerdo con el equipo del ministro electo, ocurrió al regresar de su gira de trabajo en Oaxaca, donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estatal lo invitó a impartir la conferencia: "Justicia e Inteligencia Artificial".

Arístides Guerreo sufre accidente vehicular

El siniestro fue sobre avenida Río Churubusco durante el traslado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia la casa de Arístides Guerrero.

En el documento, se remarcó que Guerrero García no manejaba el automóvil, él era copiloto y viajaba acompañado por dos colaboradores en la parte trasera, además del conductor, quien "resultó ileso".

Mientras que el ministro electo y los acompañantes resultaron con fracturas en extremidades, pero están en "recuperación y en buen estado de salud".

En contraste con el primer comunicado en el que se dijo que hubo un segundo vehículo que impactó el automóvil del funcionario electo, en este no se aclaró si hay alguna investigación por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades.

El equipo de comunicación de Arístides Guerrero señaló que los avances del estado de salud del ministro electo será sólo por los canales oficiales.

Además, aprovecharon para agradecer a nombre de la familia del ministro electo "las muestras de apoyo y solidaridad recibidas".

