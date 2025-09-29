Más Información

La secretaria del Bienestar, , acudió este lunes a zonas afectadas por las lluvias atípicas en Nezahualcóyotl, Estado de México, a implementar con su equipo el “Censo Bienestar” y conocer afectaciones a viviendas para brindar apoyo a familias.

“Por instrucciones de nuestra presidenta , nos trasladamos a las zonas afectadas por las recientes lluvias para implementar el Censo Bienestar y apoyar a las familias de Nezahualcóyotl, Edomex”, escribió la funcionaria federal en sus redes sociales.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acudió a zonas afectadas por las lluvias atípicas en Nezahualcóyotl, Estado de México este lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Especial
“Censo Bienestar” es por vivienda, no por familia, detalla Ariadna Montiel

Esta tarde, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, se reunió con la titular del Bienestar; Efraín Morales López, titular de Conagua y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez para informar sobre la atención a las familias por las lluvias atípicas del pasado sábado 27 de septiembre.

“Por instrucciones de nuestra Presidenta, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez, estamos aquí 450 compañeros y compañeras que realizaremos el censo casa por casa, para registrar los daños en la vivienda”, expresó Montiel Reyes.

Además, aclaró que el censo es por vivienda y no por familia, porque el apoyo otorgado se destinará a recuperar bienes de la propia vivienda dañada, “de tal manera que podamos hacer un uso adecuado de los recursos públicos”.

“Estaremos aquí los días que sean necesarios para realizar este censo. No hay necesidad de hacer ninguna lista o irse a anotar a algún módulo. Pasaremos a su casa, por eso venimos varios compañeros desde Morelos, Querétaro, Tlaxcala y nuestro equipo del Estado de México”, aseveró.

Una vez concluido el censo, detalló, se presentará la información a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez, para conocer cuáles serían los tipos de apoyo que se entregarán con base en las afectaciones.

pidió, por tanto, a familiares tener paciencia, así como tener a la mano credencial y CURP.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acudió a zonas afectadas por las lluvias atípicas en Nezahualcóyotl, Estado de México este lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Especial
