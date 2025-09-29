Más Información

Ante denuncias de desabasto de medicamentos en Pemex, Sheinbaum anuncia programa para erradicarlo; farmacéuticas han incumplido, dice

Ante denuncias de desabasto de medicamentos en Pemex, Sheinbaum anuncia programa para erradicarlo; farmacéuticas han incumplido, dice

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA incauta al CJNG un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en 5 días; realiza 670 arrestos en ese periodo

DEA incauta al CJNG un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en 5 días; realiza 670 arrestos en ese periodo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

La secretaria de Bienestar, , informó que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su .

Durante la conferencia mañanera de la presidenta , Montiel Reyes detalló que a las beneficiarias se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar para recogerla.

Aunado a ello, destacó que con la entrega de casi 2 millones de tarjetas se cumple la promesa hecha a las mujeres.

Lee también

Además, indicó que al término del pago del bimestre septiembre-octubre, más 16 millones 400 mil personas recibieron apoyo y se destinó una inversión de 92 mil 358 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses