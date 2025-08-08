Más Información

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, anunció acciones para apoyar a las del país, así como un Atlas Artesanal para promover las artesanías.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 8 de agosto en Palacio Nacional, Núñez Bespalova expresó que “estamos tercos porque sea el mejor acompañante de toda la comunidad y el sector artesanal”.

En el Salón Tesorería, la subsecretaria de Cultura destacó una línea de comercialización que va a seguir Fonart, después de la capacitación, diagnóstico y acceso a la materia prima: “Lo que se va a hacer es empezar a ver, a definir mercados, dirigiendo las distintas piezas a los canales de venta más adecuados. Se va a hacer un énfasis particular en mercados de alto valor porque son a los que no tiene acceso directo el artesano”.

Al señalar que hay un pleno reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas y afromexicanas, destacó que existen programas de apoyo para su desarrollo económico: “La cuarta transformación comenzó a forjar una narrativa distinta alrededor del mundo artesanal, de las piezas y de su consumo”.

“Ahora podemos decir claramente: no al regateo, no a la apropiación indebida y sí a una relación de igualdad para todos los creadores”, dijo.

Entre otras, Marina Núñez destacó acciones en favor de las personas artesanas como capacitaciones, comercialización, territorios artesanales, venta directa, y acercamiento de las piezas a las tiendas que venden arte popular.

Añadió que las piezas tendrán “la garantía Fonart”, además que habrá catálogos segmentados, estrategias de mercado y certificación de artesanías.

Las piezas textiles llevarán una etiqueta fija con información de procedencia y qué cuidados debe tener.

Entre las estrategias de comercialización destacó con diferentes piezas como ropa y vajillas en distintas fechas como fiestas patrias, Día de Muertos y Navidad.

De acuerdo con la cuenta satélite de cultura de México, la actividad económica generada por las artesanías ascendió a 156 mil 356 millones de pesos, lo que representó el 0.52% del PIB, y se concentró principalmente en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Las artesanías generaron en 2023, 441 mil 335 puestos de trabajo remunerados y existían 24 mil 519 establecimientos dedicados al comercio de artesanías.

