En pleno debate legislativo, oficialistas y opositores se enfrascaron en dimes y diretes por un término que salió a colación: "obradorizar".

Durante la sesión del Congreso de la Unión, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, expresó que “vamos a obradorizar el Poder Judicial”. La sesión de la Comisión Permanente se llamó "El Intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México”, titulo que fue criticado por la oposición, pero que finalmente el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados, impulsaron.

Desde la tribuna, el diputado Manuel Alejandro Robles dijo que: “Vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía”, eso es lo que implica el Plan C del Presidente “y si no les gusta, iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI”.

El morenista señaló que "y sí se burlan porque la derecha está llena de mafias". Sin embargo, después del dicho del morenista, fue el panista Julen Rementería el que subió a la tribuna a responder por la "obradorización" del Poder Judicial.

"No me chin..." con obradorizar: Julen Rementería

Rementería, quien reviró a los morenistas su intención de transformar al Poder Judicial. “El Poder Judicial de este país, hay que ‘obradorizarlo’..., ¡no me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto!”, dijo.

“O sea, lo que no quieren ustedes es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo, ¿si no para qué esta expresión? Y no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo... ‘Obradorizar’ el Poder Judicial, ¡háganme ustedes el favor! Nunca, ni en mis peores sueños, pensé que oiría semejante tontería”, apuntó ante el malestar del oficialismo.

¿Qué dice AMLO sobre la "obradorización"?

Tras el debate, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el senador Julen Rementería (PAN) se opone a “obradorizar” al Poder Judicial porque el legislador ha sido beneficiado de dicho poder y quiere seguir mangoneando.

Al acusar que el Poder Judicial está manos de la oligarquía, el presidente López Obrador insistió en que hay que democratizar al Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros.

“Eso no les gusta a los conservadores, cómo le va a gustar a ese senador del PAN sí él se ha beneficiado del Poder Judicial. Pongo un ejemplo, él trabajó con Miguel Ángel Yunes Linares, es de Veracruz y en el gobierno de Yunes por corrupción de los panistas se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz”.

Alrededor de de 40 oradores subieron a tribuna en pro y contra de las resoluciones de la corte, de las agresiones contra la ministra Norma Piña por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y por el freno a las reformas que aprobó el Congreso y que fueron declaradas inconstitucionales o invalidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reaccionan en redes por "obradorizar" el Poder Judicial

Tras toda la discusión en el Congreso e incluso en "La Mañanera", los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para opinar sobre la intención de Morena de "obradorizar" al Poder Judicial.

A manera de sarcasmo, algunos tuiteros compartieron el supuesto significado de "obradorizar".

