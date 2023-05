“Vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía”, eso es lo que implica el Plan C del Presidente “y si no les gusta, iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI”, reveló el diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez.

En el marco del debate pactado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y que el oficialismo denomino “El Intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México”, titulo que fue criticado por la oposición, pero que finalmente Morena y sus aliados lo impusieron.

Después de la revelación del trasfondo de la reforma a la SCJN, el coordinador del PAN, Julen Rementería, reviró al oficialismo quien no se cansó de calificar a los ministros encabezados por Norma Piña de golpistas.

“El Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo, ¡no me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto!”, dijo en tribuna.

“Ósea lo que no quieren ustedes es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo, sino para que esta expresión y no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo, obradorizar el poder judicial, háganme ustedes el favor, nunca ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería”, apuntó ante el malestar del oficialismo.

El debate subió de tono y los reclamos, acusaciones de golpistas vinieron de los bandos, donde salió a relucir la campaña desde Palacio Nacional para hostigar a los ministros de la SCJN por invalidar diversos decretos y reformas del presidente López Obrador, relacionados con el mando de la Guardia Nacional y el blindaje de sus obras prioritarias evitando que se reserven como de seguridad nacional.

Alrededor de de 40 oradores subieron a tribuna en pro y contra de las resoluciones de la corte, de las agresiones contra la ministra Norma Piña por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y por el palo a las reformas que aprobó el congreso y que fueron declaradas inconstitucionales o invalidas por desaseo en el proceso legislativo.

Alejandro Armenta, morenista y presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, aprovechó el foro y de nuevo insistió en llamarse amenazado e intimidado por el intercambio en WhatsApp con la ministra presidenta de la suprema corte, Norma Piña a quien le exigió una respuesta formal al oficio que sobre este tema le solicitó.

