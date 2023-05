El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que independientemente de la propuesta que haga Marcelo Ebrard para seleccionar al candidato de Morena a la Presidencia en 2024, el estatuto señala que es por encuesta “no que se hagan las cosas a mi medida”.

“Pues ese es su asunto. No creo que diga eso… No, no, no, es un asunto estatutario, independientemente, no es yo quiero que hagan las cosas a mi medida, así no es, hay un procedimiento establecido y dudo que lo haya dicho, Marcelo es una gente muy seria y respetuosa”.

Ayer el Canciller adelantó que tiene "la fórmula" para que el proceso interno de Morena de selección garantice la unidad, sea muy transparente y que la gente pueda participar, el cual que dará a conocer luego de la elección del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.

“En los estatutos está este sistema que ha funcionado muy bien, yo voy a apoyar a quien gane la encuesta”, afirmó el Mandatario en conferencia de prensa.

El presidente López Obrador recordó que en la elección presidencial de 2012, compitió con Ebrard a través de tres encuestas.

“Nuestros adversarios que siempre apuestan a que nos separemos, apostaron que habría ruptura, como ahora que se frotan las manos y Marcelo muy bien, no escuchó el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos… Pero sabe de este método”.

Aseguró que las encuestas que en su momento aplicará Morena deben ser transparentes porque no puede haber fraude.

“No podemos ser como estos que falsifican firmas. Es su método de ellos, hay que respetarlo, cada partido tiene su sistema, para que me preguntaste de eso en una de esas hasta me cepillan”, señaló







maot