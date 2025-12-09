La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que al secretario de Organización de su partido, Andy López Beltrán, se le juzga mediáticamente de manera injusta y exagerada por “el simple hecho” de ser hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por el simple hecho de que sea el hijo del presidente López Obrador se le juzga no solo de manera distinta, a veces de manera injusta. Considero que de manera exagerada y a veces injusta”, dijo la dirigente morenista en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula este martes.

Descartó que el viaje a Tokio de López Beltrán el pasado mes de julio haya dañado la imagen de Morena, puesto que “había una intención de los medios” que colocaron el tema como si hubiese sido pagado con recursos públicos o como si fuera algo “fuera de toda realidad” ir a visitar Japón.

Luisa Alcalde defendió que estas acciones no contravienen los principios de austeridad republicana de Morena e hizo un llamado a que todos los funcionarios y legisladores actúen poniendo el ejemplo.

“No creo que el hecho de haber viajado allá contravenga (los principios)”, expresó. Además, reiteró que López Obrador y la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, son un ejemplo de lo que es la austeridad republicana.

Reaparece Andy López Beltrán en gira de trabajo en Coahuila (17/10/2025). Foto: Andrés López Beltrán

Sobre la gestión de López Beltrán como secretario de Organización, destacó que ha tenido mucha experiencia de años, pues al ser fundador de Morena “no es una gente nueva” en el encargo.

“Conoce muy bien la importancia de eliminar la simulación en las afiliaciones. Nos hemos concentrado mucho en que haya realidad en ello. Nos ha fortalecido mucho el tener hoy un Comité Ejecutivo fuerte”, comentó.

López-Dóriga mencionó que a Andy López Beltrán se le critica de manera diferente, debido a que López Obrador “no sabe lo que es viajar en premier, no conoce un hotel de cinco estrellas, nunca ha pagado una cena de esos montos y no sabe lo que es Prada”.

