Un grave accidente de tránsito ocurrido esta semana en el corregimiento de Córdoba, zona rural de Buenaventura, Colombia, cobró la vida de dos adultos y dejó como únicos sobrevivientes a dos menores de edad.

El hecho ocurrió en la vía que conecta a Buga con el puerto de Buenaventura, uno de los corredores más transitados por vehículos de carga pesada en el suroccidente del país.

Según información de las autoridades y testimonios de personas que estuvieron en el lugar, el automóvil en el que se movilizaba una familia quedó completamente aplastado luego de ser embestido por una tractomula que, presuntamente, presentó una falla en su sistema de frenos.

La magnitud del impacto provocó la muerte inmediata de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus hijos menores en medio de una prolongada congestión vehicular.

El siniestro se produjo en horas de la tarde, en plena temporada navideña, cuando decenas de vehículos permanecían detenidos o avanzaban lentamente debido al alto flujo de camiones y a las condiciones climáticas adversas.

En ese contexto, la tractomula no logró detenerse y terminó colisionando violentamente contra el vehículo particular, que quedó atrapado bajo la estructura del camión de carga.

Una escena de destrucción y un rescate contrarreloj

Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la gravedad de la tragedia. El carro quedó reducido a una masa de hierros retorcidos, mientras la vía permanecía colapsada por largas filas de tractomulas y otros vehículos. Equipos de rescate, agentes de tránsito y habitantes del sector participaron en las labores para liberar a los ocupantes del vehículo siniestrado.

Accidente de tránsito en Córdoba, Buenaventura deja dos víctimas mortales; los sobrevivientes son menores de edad. Foto: Especial.

Contra todo pronóstico, los dos menores que viajaban con la pareja lograron sobrevivir. Uno de ellos fue rescatado con vida del interior del automóvil y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada.

El otro de los menores se salvó gracias a que al momento del impacto del pesado camión se encontraba fuera del vehículo pues había bajado para ir a orinar a la orilla de la carretera.

De acuerdo con los reportes oficiales, los niños fueron valorados por personal de salud y permanecen bajo observación, además de recibir acompañamiento psicológico debido al impacto emocional del hecho.

La supervivencia de los menores generó una mezcla de alivio y consternación entre los residentes de Córdoba, quienes presenciaron las labores de rescate.

Dolor en la comunidad

La muerte de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz causó una profunda conmoción en la comunidad de Bellavista y sectores cercanos. Suárez era un tendero reconocido y propietario del granero 'Judas', un establecimiento ampliamente conocido por los habitantes del corregimiento.

Vecinos y clientes expresaron su solidaridad a través de mensajes de condolencia, resaltando el vacío que deja la pérdida de la pareja en una época tradicionalmente asociada con la unión familiar.

Las exequias de los esposos fueron programadas para el 21 de diciembre en el cementerio Jardines del Pacífico, mientras familiares y allegados continúan acompañando a los menores sobrevivientes.

🇨🇴 | Tragedia en Colombia: Un niño bajó del vehículo para orinar durante un trancón en carretera y, minutos después, un camión embistió el automóvil familiar. El impacto dejó dos muertos: sus padres. Otro menor, su hermano, fue rescatado con vida. pic.twitter.com/x9Hwh4mE7Z — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 23, 2025

Antecedentes de riesgo en la vía

Este hecho se suma a una serie de accidentes registrados recientemente en el mismo corredor vial. El mismo 19 de diciembre, en horas de la mañana, se presentó un choque múltiple que involucró al menos cuatro camiones en el corregimiento de Córdoba, también en la vía hacia Buenaventura.

Uno de los vehículos transportaba cemento, lo que dejó a varias personas cubiertas por el material, incluidos niños y familias que transitaban por el sector.

En ese accidente se reportaron varios lesionados que fueron trasladados a centros asistenciales, aunque no se registraron víctimas mortales. Las autoridades intervinieron de inmediato y reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución ante el aumento de siniestros en esta carretera.

Días antes, el 3 de diciembre de 2025, otro accidente de gran magnitud había ocurrido en el mismo tramo, cuando un tractocamión, un camión cisterna y varios vehículos particulares colisionaron. En ese hecho, un tractocamión terminó sobre un automóvil, causando la muerte de un joven de 17 años.

