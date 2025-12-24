Más Información

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, segundo en las votaciones, rechazó este miércoles la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en del pasado 30 de noviembre que otorgaron la victoria a Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, al afirmar que esta "no refleja la verdad" de la voluntad popular.

"No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (...) por cuarta vez consecutiva me lo han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos", subrayó Nasralla en una comparecencia de prensa.

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada