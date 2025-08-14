Más Información

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Fiscal general de EU acusa a Maduro de sobornos para acceder a espacio aéreo de México, Guatemala y Honduras; sería para traficar drogas

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

Alcalde de Piedras Negras da mensaje tras estallar contra reportera; acompañado de su gabinete, se realiza la prueba antidoping

Realizan cateo a departamento de lujo en Villahermosa; presuntamente es propiedad de Hernán Bermúdez

ha instalado en una plataforma gasística de la multinacional Shell en el mar del Norte una obra del artista Anish Kapoor para denunciar el impacto de los en el clima, informó este jueves la organización ecologista.

Siete "escaladores altamente experimentados" colgaron este miércoles una lona gigante de la plataforma 'Skiff', situada a 45 millas (72 kilómetros) de la costa de Norfolk, en un momento en que " devastadoras, incendios forestales e inundaciones" están afectando "a comunidades en el Reino Unido y en todo el mundo", recordó hoy Greenpeace en un comunicado.

La pieza creada por Kapoor, titulada 'Butchered' (Masacrado), es la primera obra de arte que se instala en una estructura de extracción activa en alta mar, según destacó el grupo medioambiental.

Tras fijar la lona de 12x8 metros a un lateral de la plataforma, los activistas bombearon con una manguera de alta presión desde 16 metros sobre el nivel del mar 1.000 litros de un líquido rojo para teñir la tela y crear una extensa mancha de sangre, explicó en la nota.

"'Butchered' es una cruda visualización de la herida infligida a la humanidad y a la Tierra por la industria de los combustibles fósiles, evocadora de nuestro dolor y pena colectivos por lo que se ha perdido, pero también un grito de reparación", subrayó Greenpeace.

Altas temperaturas rompen récord en toda Europa

La situación es crítica, insistió, pues el Reino Unido se enfrenta a su cuarta ola de calor de este verano, la sequía afecta a la agricultura y los incendios forestales han quemado "un área dos veces el tamaño de Glasgow".

El calor extremo, agregó Greenpeace, también está elevando las temperaturas a niveles récord en toda Europa y provocando incendios en España, donde "miles de personas han sido evacuadas".

El dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles "es invisible", si bien el mundo está siendo testigo de la "devastación que causa su extracción", denunció Kapoor en la nota.

El artista lamentó que, "lo que aún permanece en gran medida oculto" es la responsabilidad que tienen las grandes compañías petroleras y gasísticas como Shell por causar esta "destrucción y beneficiarse del sufrimiento mundial".

"Quería hacer algo visual, físico, visceral para reflejar la carnicería que están infligiendo a nuestro planeta: un grito visual que dé voz al coste calamitoso de la crisis climática, a menudo en las comunidades más marginadas de todo el mundo", expuso Kapoor.

La iniciativa 'Butchered' es una medida de acción que "sucede en el lugar donde comienza esta violación", en una plataforma de gas en medio del mar.

"'Butchered' intenta traer a casa el horror, dando voz a la destrucción moral y física causada por despiadados especuladores", zanjó el artista.

