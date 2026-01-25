Más Información

Brasilia. Varias personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia, donde se concentraban simpatizantes del expresidente para pedir su libertad tras ser condenado por golpismo, informaron fuentes oficiales.

Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil, hubo al menos 34 heridos, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital.

Los estaban en el lugar aguardando el resultado de la marcha organizada por el diputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por la libertad del expresidente, quien está preso en Papudinha tras ser condenado por intento de , informó el medio brasileño OGlobo.

El evento se llevó a cabo sin la presencia de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien participó en una oración junto a Nikolas esta mañana, ni del senador (PL-RJ), quien se encuentra en. Ambos expresaron su apoyo a la manifestación.

Nikolas y sus aliados recorrieron aproximadamente 240 kilómetros desde Paracatu y finalizaron su marcha en la Praça do Cruzeiro, a seis kilómetros del Palácio do Planalto, que estaba rodeado por vallas.

La defensa de Bolsonaro ha pedido en distintos momentos para el expresidente, que le ha sido denegada, pero un nuevo pedido fue presentado por su y será analizado después de que la Policía Federal finalice el examen médico con información sobre la salud del expresidente.

