La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de "Andy" y "Bobby"

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con "La Mayiza"

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

A 40 años del sismo de 1985: Clara Brugada rinde homenaje a la solidaridad de los capitalinos

Un hombre de 24 años disfrazado de "El Chavo del 8" fue detenido durante un control policial en Río de Janeiro, , por portar marihuana.

La detención fue filmada y la insólita reacción del joven se hizo viral en redes sociales.

En la escena, que circula en internet, se ve a un oficial de la Policía conduciendo al detenido a la comisaría.

Pero en el camino, al "Chavo" le dio “la Chiripiorca” y se puso a imitar los icónicos movimientos que hacía el personaje de la vecindad cada vez que se ponía muy nervioso.

La escena se volvió viral el redes sociales, donde fue compartida por cientos de usuarios que recuerdan al famoso personaje mexicano credo por el comediante Roberto Gómez Bolaños.

“Con el rabo entre las patas”

Como guiño al personaje, los medios locales publicaron que el hombre llegó a la Comisaría 96 de Miguel Pereira, “como un perro arrepentido con el rabo entre las patas”.

El joven fue detenido en el marco de las Operación Seguridad Presente, que tiene por objetivo reforzar la seguridad en la región.

Según informaron fuentes policiales y recoge TN, el joven de 24 años confesó que portaba dos cigarros de marihuana para consumo personal. Fue imputado por porte y consumo de drogas y luego fue dejado en libertad.

