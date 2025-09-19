Un hombre de 24 años disfrazado de "El Chavo del 8" fue detenido durante un control policial en Río de Janeiro, Brasil, por portar marihuana.

La detención fue filmada y la insólita reacción del joven se hizo viral en redes sociales.

En la escena, que circula en internet, se ve a un oficial de la Policía conduciendo al detenido a la comisaría.

Pero en el camino, al "Chavo" le dio “la Chiripiorca” y se puso a imitar los icónicos movimientos que hacía el personaje de la vecindad cada vez que se ponía muy nervioso.

La escena se volvió viral el redes sociales, donde fue compartida por cientos de usuarios que recuerdan al famoso personaje mexicano credo por el comediante Roberto Gómez Bolaños.

“Con el rabo entre las patas”

Como guiño al personaje, los medios locales publicaron que el hombre llegó a la Comisaría 96 de Miguel Pereira, “como un perro arrepentido con el rabo entre las patas”.

El joven fue detenido en el marco de las Operación Seguridad Presente, que tiene por objetivo reforzar la seguridad en la región.

Según informaron fuentes policiales y recoge TN, el joven de 24 años confesó que portaba dos cigarros de marihuana para consumo personal. Fue imputado por porte y consumo de drogas y luego fue dejado en libertad.

